Stern-Pilgern zum Stünzel-Kreuz

Bad Laasphe/Bad Berleburg-Stünzel. Vikarin Carmen Jäger hat mit einem ökumenischen Team die Pilger-Veranstaltung „Beten mit den Füßen“ organisiert. Die Teilnehmer machen sich am Sonntag, 27. August, von vier Treffpunkten aus auf den Weg nach Stünzel. Gestartet zur Pilger-Tour wird um 9 Uhr vom Christus-Haus in Bad Berleburg (Im Herrengarten 9), um 9 Uhr von der katholischen Kirche in Erndtebrück (Birkenweg 2) oder um 10 Uhr vom Parkplatz 2 des Friedwalds bei Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe. Einen vierten Treffpunkt gibt es für Familien mit Kindern um 12.15 Uhr am Stünzel-Festplatz, wo ein Mini-Pilgerweg beginnt. Auf den drei längeren Strecken werden Zweier-Teams bestehend aus Carmen Jäger und Andreas Saßmannshausen, aus Jaime Jung und Dirk Leipelt, aus Peter Honig und Steffen Post die jeweilige Gruppe leiten und an drei Pilger-Stationen auch anleiten. Beim Mini-Pilgerweg übernimmt das Kerstin Grünert. Ziel für alle ist um 13 Uhr das Kreuz an der Kreisstraße 46 zwischen Stünzel und Sassenhausen. Dort beginnt dann eine ökumenische Andacht. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Wittgensteiner CVJM-Bläser. Bei der Andacht sind auch Fahrrad-, Motorrad- und Autofahrer willkommen, die auf anderen Wegen zum Kreuz kommen. Im Anschluss warten Speisen und Getränke auf alle Gäste.