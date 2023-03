Trotz Fördergeld bleibt Finanzierungslücke für Alte Synagoge

In seinem Bericht konnte Rainer Becker Laaspher Haus des Gastes auf inzwischen 124 Mitglieder verweisen. Bereits seit 25 Jahren gehört die frühere Kassenwartin Marlies Nier aus Biedenkopf zum Verein, dafür bekam sie in der Sitzung jetzt vom Vorsitzenden eine Urkunde. Zwei weitere Urkunden wird Rainer Becker zudem noch ins Hinterland bringen: Auch Christa und Hans-Jochen Schild aus Breidenbach gehören dem Freundeskreis seit einem Vierteljahrhundert an.