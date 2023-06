Um Flohmarkt-Standplatz bewerben

Bad Laasphe. Die TKS Bad Laasphe richtet am Sonntag, 6. August, den ersten „Flohmarkt für Groß und Klein“ im Haus des Gastes aus. Von 11 bis 15 Uhr können an diesem Tag alle Schnäppchenjäger nach gebrauchten Schätzen stöbern. Bis zum 30. Juni können sich Interessierte noch um einen Standplatz bewerben. Verkauft werden darf alles, ausgeschlossen ist Neuware. Das Anmeldeformular ist auf der Website www.tourismus-badlaasphe.de zu finden und liegt im Haus des Gastes aus. Eine Anmeldung ist durch Abgabe des ausgefüllten Formulars per E-Mail an flohmarkt@tourismus-badlaasphe.de, Fax 02752-7789, Post oder persönlich im Büro der TKS (Wilhelmsplatz 3) im Haus des Gastes möglich. Weitere Informationen können dem Anmeldeformular entnommen werden. Informationen erteilt die TKS auch telefonisch unter 02752-898.