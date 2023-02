Vortrag: Leben mit Demenz

Bad Laasphe . „Leben mit Demenz – was, wenn alles anders wird?“ lautet das Thema eines VHS-Vortrags von Pauline Marie Schwemlein. Die Fachwirtin für Alten- und Krankenpflege informiert über das Krankheitsbild, zeigt auf, was sich für Betroffene und ihr Umfeld ändert und stellt Hilfe- und Entlastungsmöglichkeiten vor. Der kostenlose Vortrag findet am Mittwoch, 8. März, von 18 bis 19.30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Laasphe (Wilhelmsplatz 3) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Ute Henkel, VHS-Zweigstelle Bad Laasphe, Telefon 0271-3332561, E-Mail u.henkel@siegen-wittgenstein.de.