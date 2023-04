Vortrag über die Volkskrankheit Arthrose

Bad Laasphe. Ursachen und Risikofaktoren für die „Volkskrankheit“ Arthrose beleuchtet Dirk Büdenbender in einem VHS-Vortrag am Mittwoch, 26. April, von 19 bis 20.30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Laasphe. Er spricht über die unterschiedlichen Arten der Arthrose, Behandlungsmethoden aus der Naturheilkunde und ein ganzheitliches Selbsthilfeprogramm, um den ersten Anzeichen einer Arthrose entgegenzuwirken. Die Teilnahme kostet 4 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der VHS-Zweigstelle Bad Laasphe, Ute Henkel, Telefon 0271-3332561, E-Mail: u.henkel@siegen-wittgenstein.de.