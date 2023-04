Wanderfest: Anmelden zur Wanderung ab Bad Laasphe 

Bad Laasphe. Wanderer, die beim Wanderfestes Oberes Lahntal auf dem Sohl an der Wanderung ab Bad Laasphe (Tour 1) teilnehmen möchten, müssen sich dazu bei der TKS Bad Laasphe anmelden. Treffpunkt ist am Samstag, 13. Mai, um 10 Uhr auf dem Wilhelmsplatz. Diese Tour beginnt mit einem Bustransfer bis zur Siegquelle, der verbindlich gebucht werden muss (Kostenbeitrag 2 Euro pro Person, Kinder sind frei). Von der Siegquelle führt die begleitete Tour auf dem Rothaarsteig über die Ilmquelle zur Lahnquelle. Nach einer Vesper-Pause geht es über den Jagdberg hinab zum Sohl, wo die Wanderer mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Gegrilltem erwartet werden. Anmeldungen unter Angabe des Namens und der Teilnehmerzahl sowie einer Rückrufnummer sind noch möglich bis zum 6. Mai um 12 Uhr bei der TKS unter Telefon 02752-898, per E-Mail an info@tourismus-badlaasphe.de oder im Haus des Gastes, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr.