Wandern rund ums Naturschutzgebiet Hörre

Bad Laasphe-Feudingen. Die SGV Abteilung Oberes Lahntal Feudingen begibt sich am Samstag, 22. April, „Auf Entdeckungstour rund um das Naturschutzgebiet Hörre“. Um 11 Uhr trifft man sich an der Volksbank in Feudingen zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Gemeinsam geht es dann zum Wanderparkplatz „Reisegarten“ an der Eder in Raumland. Die mittelschwere Wanderung hat eine Länge von etwa 9,5 Kilometern und dauert etwa dreieinhalb Stunden. Dabei werden rund 120 Höhenmeter überwunden. Rucksackverpflegung wird empfohlen, eine Einkehr ist nicht vorgesehen. Teilnehmer melden sich telefonisch bei Wanderführerin Agnes Hoffmann an unter der Nummer 02754-271. Weitere Informationen gibt es bei ihr oder auch bei Wanderführerin Claudia Weber (Telefon 02754-8588).