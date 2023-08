Weinbergshäuschen-Wanderung hat Plätze frei

Bad Laasphe. Am Sonntag, 3. September, unternimmt der Kneipp Verein einen Ausflug zur Wingertshäuschen-Wanderung nach Alzey. Die Teilnehmer können auf dem Rastplatz Wetterau am Bus frühstücken. In Alzey beginnt ab dem Parkplatz neben dem Weinberghäuschen Nummer 9 die Wanderung. Bei dieser Weinbergshäuschen-Wanderung werden an 24 historischen und neu gebauten Wingertshäusern von Mitgliedern des Altstadtvereins Alzey und heimischen Winzern Spezialitäten und Weine aus der Region angeboten. Darüber hinaus können die Objekte des „Alzeyer Kunst- und Kulturwanderweges“ betrachtet und von den Höhen der rheinhessischen Hügellandschaft Ausblicke bis zum Donnersberg, dem Taunus, dem Odenwald und zur Haardt genossen werden. Den Besuchern steht zwischen Alzey und den Vororten Heimersheim und Weinheim eine Wanderstrecke von etwa 20 Kilometern zur Verfügung. Jeder Teilnehmer kann seine Wanderung und die Streckenlänge individuell gestalten und rasten, wo es ihm gefällt. Eine vorab ausgeteilte Speisekarte lädt nicht nur zum Essen und Trinken ein, sondern gibt auch Hinweise auf musikalische Darbietungen und Ausstellungen. Interessierte, die mitfahren möchten, wenden sich an die Vorsitzende Birgit Christmann, unter Telefon 02752-9953, mobil 0171-8830151, oder per E-Mail an kneipp-bad-laasphe@gmx.de.