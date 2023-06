Yoga in der Natur praktizieren

Bad Laasphe. Die TKS Bad Laasphe lädt wieder zu „Yoga in der Natur“ ein. Für den Yoga-Kurs, verbunden mit einem kleinen Spaziergang sind keine Vorkenntnisse notwendig, lediglich bequeme Kleidung sollte getragen werden. Der Yoga-Kurs mit Yogalehrerin Iris Riethig findet am Dienstag, 27. Juni, statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Haus des Gastes. Die Teilnahme kostet 7 Euro. Anmeldung bei der TKS bis spätestens 27. Juni, 13 Uhr unter Telefon 02752-898.