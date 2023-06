Yoga in der Natur üben

Bad Laasphe. Im Rahmen des „spirituellen Sommers“ veranstaltet die TKS Bad Laasphe wieder „Yoga in der Natur“. Für den Yoga-Kurs im Kurpark, verbunden mit einem Spaziergang, sind keine Vorkenntnisse notwendig. Lediglich bequeme Kleidung sollte getragen werden. Je nach Witterung ist an Getränke zu denken. Der Kurs mit Yogalehrerin Iris Riethig findet am Dienstag, 13. Juni, um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist das Haus des Gastes. Die Teilnahme kostet 7 Euro. Anmeldung bei der TKS bis spätestens 13. Juni, 13 Uhr unter Telefon 02752-898.