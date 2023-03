Anne L. Strunk zeigt ihre Frauen bis 10. April in Burbach

Burbach. Auf Einladung des Kulturbüros Burbach stellt die Daadener Künstlerin Anne L. Strunk noch bis Ostern in der Römergalerie in Burbach, Nassauische Straße 8, aus. „Schauen, spüren, wie sich die Seele freut!“ist der Titel der Bilderausstellung. Und wer schaut, sieht „Damen an der Bar“, „Damen, die sich über ihre Einkäufe freuen“ oder „Damen, die sich gut zu unterhalten scheinen“. Meist werden Alltagssituationen von Frauen dargestellt. Ihre Frauen haben keine Gesichter, jedoch immer einen Mund. Augen, Nase und Ohren fehlen. Die Figuren sind in kräftigen bunten Farben gemalt, die eine gelöste, ja schon fast eine friedvolle Atmosphäre wiedergeben – oft am Meer. Dabei dominieren mediterrane Farben: Türkis, Blau, Gelb, Orange.