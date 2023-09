Ausstellung der Malschule Burbach

Burbach. In der Römergalerie in Burbach wird am Freitag, 15. September, die Ausstellung der Burbacher Malschüler eröffnet. Beginn ist um 18 Uhr in der Nassauischen Straße 8. Die Schüler interpretieren das berühmte Bild „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich nach ihrem eigenen Verständnis und ihrer eigenen Auffassung neu. Die Bilder sind bis zum 8. Oktober zu den Öffnungszeiten der Römergalerie zu sehen. Diese sind mittwochs und freitags von 12 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr und samstags/sonntags von 15 bis 17 Uhr.