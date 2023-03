Ausstellung über Rachel Carson

Burbach-Holzhausen. Der Heimatverein Holzhausen lädt zu einer Ausstellung von Dr. Marlies Obiert über Rachel Carson in die Alte Schule Holzhausen ein. Die Vernissage findet am Sonntag, 2. April, um 15 Uhr statt. Rachel Carsons Leben war von der Arbeit für den Erhalt der Ökosysteme geprägt. Rachel Carson war Biologin und Publizistin zugleich. Sie verknüpfte beides, um viele Menschen für die Aufmerksamkeit an dem Erhalt der Natur zu erreichen. Die Ausstellung ist an folgenden Tagen geöffnet: 5., 12. und 19. April jeweils von 16 bis 18 Uhr; 10., 16., und 23. April jeweils von 15 bis 17 Uhr, und nach Vereinbarung.