Burbach-Würgendorf. Die Journalistin und Bestsellerautorin Christine Westermann liest am Donnerstag, 19. Oktober, aus ihrem Buch „Die Familien der anderen“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Heimhof-Theater in Würgendorf. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro, Karten sind über das Kulturbüro Burbach, Telefon 02736-4588 erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 22 Euro.