Backhaus in Lützeln wird denkmalgerecht saniert

Burbach-Lützeln. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht, aber es wird angenommen, dass das wohl um 1700 erbaute Backhaus in Lützeln der älteste noch erhaltene historische Backes im Kreis Siegen-Wittgenstein sein könnte. Fest steht, von den drei noch erhaltenen Backhäusern in der Gemeinde Burbach ist das kleine Gebäude im Besitz des Heimatvereins Lützeln das älteste. „Sonst haben wir nur noch in Holzhausen und Niederdresselndorf historische Backhäuser“, ordnete Bürgermeister Christoph Ewers (CDU) im Rahmen eines Baustellenbesuches die Bedeutung des kleinen versteckten Häuschens an der „Kleine Straße“ ein. Derzeit lassen die Heimatfreunde ihr Kleinod denkmalgerecht sanieren.