Braunkehlchen im Wetterbachtal beobachten

Burbach-Holzhausen. Der Heimatverein Holzhausen lädt für Samstag, 27. Mai, zu einer Vogelstimmenexkursion durch das Wetterbachtal ein. In Kooperation mit dem Naturschutzbund Siegen-Wittgenstein und dem Projekt LIFE 4 Siegerlandscapes beginnt die Exkursion um 7 Uhr an der Alten Schule in Holzhausen. Unter der Führung der Vogelexperten des Naturschutzbundes können die zahlreichen Vogelarten mit dem landesweit größten Bestand an Braunkehlchen beobachtet werden. Ferngläser sollten mitgebracht werden. Zum Abschluss der Exkursion besteht die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Frühstück mit Kaffee und kalten Getränken über die Exkursion auszutauschen. Weitere Informationen gibt es bei Ulrich Krumm, Telefon 0171- 7825972, oder per E-Mail an ulrich.krumm@t-online.de.