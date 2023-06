Bundeswehrsoldat rettet Kind aus Auto nach Unfall auf B54

In Folge von Aquaplaning nach starkem Regen hat ein Fahrer, der aus der Richtung Lippe kam, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet in den Gegenverkehr, stieß dort mit einem anderen Auto zusammen und sein Fahrzeug überschlug sich. In dem anderen Auto befanden sich eine Mutter und ein kleines Kind, die laut Schwarze beide schwer verletzt wurden. Insgesamt gab es nach dem Unfall drei Verletzte zu behandeln.