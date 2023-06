Burbach spürt Hunde auf

Burbach. Weil immer weniger Hundehalter ihrer Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde nachkommen, macht die Gemeinde Burbach nun eine Hundebestandsaufnahme. Dazu werden alle Haushalte in Burbach in den nächsten Wochen durch Mitarbeiter der beauftragten Firma Springer Kommunale Dienste GmbH aufgesucht. Diese sind wochentags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr unterwegs. Die Firma wird durch Befragung den vorhandenen Hundebestand feststellen. Dazu trägt jeder Mitarbeiter sichtbar eine von der Gemeinde ausgestellte Legitimation. Zur Durchführung dieses Auftrages werden die Wohnungen nicht betreten und keine Steuern oder Gebühren vor Ort erhoben.