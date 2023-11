Burbacher Kinderbuch erzählt Nachtwächter-Geschichte

Burbach. So oft er kann sitzt Nikolai in seinem Lieblingsbaum vor der Burbacher Kirche und denkt nach. Hier hat er Ruhe vor den anderen, die ihn „Träumer“ nennen. Am liebsten ist er allein. Doch das ändert sich, als er den neuen Nachtwächter kennenlernt. Der bärtige Alfons, der tagsüber Gräber aushebt, erklärt ihm, was es mit seinem „Waffenwerkzeugdings“ auf sich hat und warum Burbach ihn, den Nachtwächter, braucht – im Jahr 1761.