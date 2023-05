Circus Trumpf gastiert in Holzhausen

Burbach-Holzhausen. Der Circus Trumpf gastiert von Donnerstag, 4 Mai, bis Sonntag, 14 Mai, in Burbach Holzhausen auf der Festwiese „Zum großen Stein“. Die Vorstellungen finden donnerstags, freitags und samstags um 16 Uhr statt, am Sonntag 7. Mai um 14 Uhr und am 14. Mai um 11 Uhr. Donnerstags ist Familientag, Erwachsene zahlen dann Kinderpreise. An Muttertag haben Mütter freien Eintritt. Nach der Vorstellung wird Ponyreiten für Kinder angeboten. Der Eintritt kostet für Erwachsene 20 Euro, für Kinder 18 Euro. Mit der Ermäßigungskarte kostet es jeweils zwei Euro weniger.