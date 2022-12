Comedian Serhat Dogan gastiert Anfang Januar im Heimhof-Theater

Es gibt Neuigkeiten: Dogan hat sich nach seiner Einreise aus der Türkei 2004 - ohne nennenswerte Deutschkenntnisse - mittlerweile so an seine neue Heimat gewöhnt, dass er "sogar im Winter Fahrrad fährt und dabei an roten Ampeln hält". Wenn ein Türke mit einer Sozialpädagogin zusammenzieht und danach beim Aufhängen seines Fenerbahce-Wimpels die Feng-Shui-Regeln beachtet, dann bekommt Integration eine völlig neue Bedeutung. Es ergeben sich ungeahnte Einblicke in die deutsche Psyche, die Dogan nur mit zwei weiteren deutschen "Traditionen" verarbeiten kann: Bier und Jägermeister.