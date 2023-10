Daubs Melanie im Heimhof-Theater

Burbach-Würgendorf. Daubs Melanie präsentiert ihr neues Kabarettprogramm im Heimhof-Theater in Burbach am Samstag, 11. November. „Boho, fresh und digital!“ heißt das Programm, in dem 90 Minuten Kabarett zur aktuellen Situation geboten wird. Die Welt dreht sich, alles verändert sich…Kriege und Krisen stehen auf der Tagesordnung. Wie wird das alles vom Siegerländer und der Siegerländerin bewältigt, wobei doch auch noch die Parkgebühren in der Hauptstadt Siegen erhöht wurden, am Schleifmühlchen noch nichts rund läuft und die Wisente los sind.