Den Nachtwächter begleiten

Burbach. Noch zweimal zieht Nachtwächter Bartholomäus in dieser Wintersaison mit Laterne und Hellebarde durch das abendliche Burbach und zeigt bei seiner Führung geschichtsträchtige Orte im Dorf. Die Termine sind am Samstag, 11. Februar, und am 11. März, wobei dieser Termine nahezu ausgebucht ist. Der historische Nachtwächter-Rundgang beginnt jeweils um 18.30 Uhr am Haus Herbig, Jägerstraße 2. Die Führung kostet 9 Euro, für Kinder bis zehn Jahre ist die Führung frei. Schüler und Studenten (mit Nachweis) zahlen 6 Euro. Der Preis wird vor der Führung in bar abgerechnet. Die Anmeldung erfolgt bei der Tourist Information Gemeinde Burbach: Telefon 02736-4581 oder E-Mail touristinfo@burbach-siegerland.de.