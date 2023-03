Die Freiwillige Feuerwehr Burbach hat 714 Mitglieder

Bilanz: In seinem Jahresbericht legte der Leiter der Feuerwehr Markus Schwarze die Zahlen und Fakten aus den Jahren 2020 bis 2022 vor. So verfügt die Freiwillige Feuerwehr Burbach aktuell über 714 Mitglieder, von denen 302 der Einsatzabteilung, 128 der Jugendfeuerwehr, 123 der Kinderfeuerwehr, 41 den Spielmannszügen Burbach und Wahlbach, 39 der Unterstützungsabteilung und 81 der Alters- und Ehrenabteilung angehören. Von den 302 Aktiven der Einsatzabteilung sind 135 Atemschutzgeräteträger. Gestiegen sind in den Berichtsjahren die Einsatzzahlen von 149 im Jahr 2020 auf 196 im Jahr 2022. 2022 war damit auch das bislang einsatzstärkste Jahr.