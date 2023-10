Dillenburger „Dellerlecker“ spielen im Burbacher Heimhof-Theater

Die Vorstellungen im Burbacher Heimhof-Theater finden am Freitag, 13. Oktober, Samstag, 14. Oktober, sowie am Sonntag, 15. Oktober, jeweils um 19 Uhr statt. Tickets gibt es im Vorverkauf für 13 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro. Vorverkaufsstellen: Geschäftsstelle Förderverein Heimhof-Theater in der Alten Vogtei Burbach (Telefon 02736-4538), Kulturbüro in Burbach, Buchhandlung Braun in Herdorf und www.proticket.de.