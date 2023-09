Exkursion am Wetterbach in Holzhausen

Burbach-Holzhausen. Im Rahmen seiner Umwelt-Veranstaltungsreihe lädt der Heimatverein Holzhausen für Samstag, 7. Oktober, zu seiner letzten diesjährigen Exkursion ein. Unter der Überschrift „Fließgewässer im Klimawandel – Wasserdargebot zwischen Niedrigwasser und Starkregen“ führt die Exkursion unter der Leitung von Ulrich Krumm an den Holzhausener Abschnitt des Wetterbaches. Durch die Zunahme von extremen Niedrigwasserperioden mit Trockenfallen der Gewässer, Erhöhung der Wassertemperaturen und gleichzeitigem Auftreten von Starkregenereignissen verändern sich die Bach-Lebensräume oder verschieben sich. Wie kann diesen neuen Herausforderungen entgegengesteuert werden? Auf der Gewässerwanderung soll sich am Beispiel des Wettbaches darüber mit naturschutzinteressierte Bürgern, Gewässer- und Fischereiaktiven ausgetauscht und diskutiert werden. Die im Wetterbach durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen und der Abbau von Wanderbarrieren und die weitere Gewässerentwicklung angesichts der klimatischen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und der Gewässerökologie werden in den Blick genommen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich in der „Alten Schule“ über die Gewässerexkursion weiter auszutauschen. Treffpunkt der Exkursion ist um 13.30 Uhr an der Alten Schule Holzhausen, Kapellenweg 4. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Weitere Informationen zur Exkursion gibt es bei Ulrich Krumm, Telefon 0171-7825972 und E-Mail ulrich.krumm@t-online.de.