Heimatverein Holzhausen lädt ein

Burbach-Holzhausen. Zum Sommerausklang lädt das Team des Dorf-Cafés wieder zu einem gemütlichen und fröhlichen Nachmittag in die die Alte Schule Holzhausen ein. Am Sonntag, 20. August, von 15 Uhr bis 17 Uhr können die Gäste in dem Treff im Alten Fachwerk bei Kaffee und Tee wieder das reichhaltige Angebot an hausgemachten Kuchen und Torten genießen. Zusammen mit dem Dorf-Café ist auch die Naturwerkstatt mit den Informationsangeboten zu den Naturschätzen des Hickengrundes zum Kennenlernen geöffnet.