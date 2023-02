Impro-Show im Heimhof-Theater

Burbach-Würgendorf. Die Gruppe „Impro-Visite“ stellt am Samstag, 4. März, im Heimhof-Theater ihr Programm „Endlich wieder Visite” vor. Beginn ist um 20 Uhr. Die Bühnenshow ist eine Mischung aus Schnelligkeit, Spontanität und viel Humor. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 18 Euro, im Vorverkauf sind die Karten für 16 Euro unter anderem bei der Geschäftsstelle Förderverein Heimhof-Theater unter Telefon 02736-4538 und per E-Mail über www.proticket.de erhältlich.