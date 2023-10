Jördis Tielsch im Heimhoftheater

Burbach-Würgendorf. Die Sinnerin Jördis Tielsch tritt zusammen mit Eddi Hüneke (Ex-“Wise Guy“) und Tobi Hebbelmann treten gemeinsam am Samstag, 21. Oktober, im Heimhoftheater in Würgendorf auf. Beginn ist um 20 Uhr. Unter dem Titel „Jördis und der Wise Guy“ präsentieren die beiden eigene, neue Songs, tauschen Songs, ergänzen Nebenstimmen und präsentieren erstmals ein gemeinsam geschriebenes Duett. Am Klavier werden sie von Tobi Hebbelmann begleitet. Tickets gibt es im Vorverkauf für 21 Euro, an der Abendkasse für 24 Euro. Vorverkaufsstellen: Geschäftsstelle Förderverein Heimhof-Theater in der Alten Vogtei Burbach (Telefon 02736-4538), Kulturbüro in Burbach, Buchhandlung Braun in Herdorf und www.proticket.de.