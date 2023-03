Kollision zweier Autos an Tankstelle in Niederdresselndorf

Niederdresselndorf/Burbach. Einen schweren Verkehrsunfall hat es am frühen Montagabend an einer Tankstelle in Niederdresselndorf bei Burbach gegeben. Im Bereich einer Tankstelle kam es zur Kollision von zwei Autos. Eines der beiden beteiligten Fahrzeuge ist an der Tankstelle auf die Seite gekippt.