Kondensierter Wasserdampf oder Schäfchenwolken?

Wolken faszinieren ihn: Wolfgang Vollrath stellt seine Wolkenfotos in der Römergalerie in Burbach aus.

Wolken faszinieren ihn: Wolfgang Vollrath stellt seine Wolkenfotos in der Römergalerie in Burbach aus.

Wolfgang Vollraths Wolkenfotos sind in der Römergalerie in Burbach zu sehen. Auf manch ungewöhnliche Konstellation am Himmel wartet er monatelang.