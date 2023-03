Kulinarische Wanderung im Hickengrund

Burbach-Niederdresselndorf. Der Turnverein Dresselndorf lädt zur 9. Kulinarischen Wanderung in den Hickengrund ein. Auf einem circa acht Kilometer langen Rundkurs um Niederdresselndorf und Oberdresselndorf erwarten die Wanderer ab 11 Uhr in Abständen von 500 bis 1500 Meter zwölf Verpflegungsstationen zum Ausruhen, Klönen, Essen und Trinken. Start und Ziel ist bei der Turnhalle (Hickengrundhalle) in Niederdresselndorf. Wem die Strecke zu lang ist, kann auch kürzere Teilstrecken auswählen. Die Teilnahme ist kostenlos. Bezahlt wird nur der tatsächliche Verzehr an der jeweiligen Station.