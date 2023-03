Leader-Region 3-Länder-Eck erweitertet den Vorstand

Burbach/Wilnsdorf/Neunkirchen. Die Leader-Region 3-Länder-Eck will in der neuen fünfjährigen Förderperiode die Themen Klimaschutz und Jugendbeteiligung stärker berücksichtigen. Zudem hat der Regionalverein in der jüngsten Mitgliederversammlung seinen Vorstand um Carolin Vomhof-Kettner und Simeon Metz erweitert.