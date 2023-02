Burbach-Würgendorf. Das Ensemble „Musical Voyage“ tritt am Samstag, 11. März, mit ihrer „Musical-Highlight-Show“ im Heimhof-Theater in Würgendorf auf. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 24 Euro, im Vorverkauf sind die Karten für 22 Euro unter anderem bei der Geschäftsstelle Förderverein Heimhof-Theater unter Telefon 02736-4538 und per E-Mail über www.proticket.de erhältlich.