Nachtwächterführungen in Burbach

Burbach. In Burbach finden wieder samstags Rundgänge mit Nachtwächter Bartholomäus statt. Er berichtet über denk- und merkwürdige Ereignisse in Burbach und lässt die Vergangenheit anhand von Anekdoten lebendig werden. Die Führungen sind am 14. Januar, 11. Februar und 11. März, sie beginnen jeweils um 18.30 Uhr. Treffpunkt ist das Haus Herbig, Jägerstraße 2, gegenüber der Alten Vogtei. Der Rundgang dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Die Teilnahme kostet 9 Euro, für Kinder bis einschließlich 10 Jahren ist sie frei. Schüler und Studenten (mit Nachweis) zahlen 6 Euro. Der Preis wird zu Beginn in bar abgerechnet. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information, Telefon 02736-4581, E-Mail touristinfo@burbach-siegerland.de an.