Obstbaumschnittkurs in Holzhausen 

Burbach-Holzhausen. Der Heimatverein Holzhausen bietet im Rahmen seines diesjährigen Naturschutzprogramms am Samstag, 4. März, einen Obstbaumschnittkurs in Theorie und Praxis an. Der Kurs beginnt um 9 Uhr mit einer kleinen Einführung in der „Alten Schule“. Daran schließt sich der praktische Teil auf einer der nahe liegenden Obstwiesen an. Anmeldungen bis 2. März nimmt Ulrich Krumm unter Telefon 0171-7825972 oder per E-Mail an ulrich.krumm@t-online.de an.