Ökologische Dorfspaziergang“ in Holzhausen

Burbach-Holzhausen. Im Rahmen seiner Umwelt-Exkursionsreihe lädt der Heimatvereins Holzhausen für Sonntag, 10. September, zu einer etwas anderen Dorfexkursion ein. Unter der fachlichen Führung von Beate und Volker Dietewich wird in einem ökologischen Dorfspaziergang ein Blick über Gartenzäune und auf dörfliche Freiflächen geworfen. Insbesondere wird über die Bedeutung und dem Wert verschiedener Dorfstrukturen wie Trockenmauern, Wildstaudenbeete, heimische Pflanzenarten, Streuobstinseln als ökologische Trittsteinbiotope im Dorf informiert. Auch Fragen zum Erhalt und Förderung der orts- und landschaftstypischen Biodiversität im Dorf und im dörflichen Umfeld stehen im Fokus der Exkursion. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich in der „Alten Schule“ bei einer Tasse Kaffee über die Dorfexkursion weiter auszutauschen. Treffpunkt der kostenfreien Exkursion ist um 14 Uhr an der Alten Schule Holzhausen, Kapellenweg 4. Weitere Informationengibt es bei Ulrich Krumm, Telefon 0171-7825972 und E-Mail ulrich.krumm@t-online.de.