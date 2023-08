Offene Türen bei der Tagespflege Dresselndorf

Burbach-Oberdresselndorf. Die Tagespflege Dresselndorf öffnet am Samstag, 12. August, von 11 bis 16.30 Uhr ihre Türen für die Öffentlichkeit. Interessierte Besucher können sich bei einem bunten Rahmenprogramm ein Bild von Räumlichkeiten, Mitarbeitenden und dem Geschehen in einer Tagespflege machen. Die Tagespflegegäste bieten zudem auf einem Basar viel Selbstgemachtes an. Für das leibliche Wohl gesorgt. Die Tagespflege Dresselndorf befindet sich in der Westerwaldstraße 86.