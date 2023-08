Römerkonzert wird in die Kirche verlegt

Burbach. Aufgrund der Wetterprognose für das kommende Wochenende hat sich die Organisation dazu entschlossen, das Römerkonzert am Samstag, 19. August, in die evangelische Kirche zu verlegen. Statt unter freiem Himmel spielt die Philharmonie Südwestfalen ihr Programm „Mozart in Brasilien“ nun ab 18 Uhr im sakralen Ambiente des historischen Gotteshauses auf dem Römer. Die Karten für das Open Air behalten ihre Gültigkeit. Restkarten können weiterhin bei der Tourist-Information in der Alten Vogtei, Ginnerbach 2 in Burbach, oder online bei www.proticket.de sowie an der Abendkasse erworben werden.