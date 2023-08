„Rollendes Museum“ präsentiert rund um Burbach 110 Autoklassiker

„Für eine Fahrt mit dem Reiz der alten Technik haben wir wieder eine abwechslungsreiche Strecke über Berge und durch Täler im Dreiländereck ausgearbeitet“, erklärt AMC-Vorsitzender und Veranstaltungsleiter Wilfried Bub in einer Pressemitteilung. Vom Maxi-Autohof führt die Route zunächst vorbei an der Wasserburg Hainchen zur ersten Zeitkontrolle in Heiligenborn. Ein besonderer „Leckerbissen“ im wahrsten Sinne des Wortes erwartet die Teilnehmer zur Mittagspause ab 12 Uhr in Ewersbach im Nationalen Automuseum The Loh Collection.