Supermarkt in Holzhausen steht unter Wasser

BURBACH-HOLZHAUSEN. Hoher Sachschaden ist am Montagmorgen durch eine geplatzte Wasserleitung in der Decke des "Nahkauf"-Supermarktes im Burbacher Ortsteil Holzhausen entstanden. Die Filiale musste aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Das Wasser stand zentimeterhoch im Markt, an manchen Stellen war auch die Deckenverkleidung heruntergestürzt. Zudem waren Regale und Produkte durchnässt.