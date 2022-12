Tischkalender weckt Erinnerungen

Auf Erklärungen, was auf den jeweiligen Monatsbildern zu sehen ist, haben sie verzichtet. "Die Fotos sollen Impulse sein, um sich zu erinnern. Wir hoffen, dass hierdurch viele Gespräche angeregt werden", sagen Rezgui und Otterbach. Der etwa DIN-A5 große Kalender kostet 7,50 Euro. Zu haben ist er im Laden der Tourist-Information in der Alten Vogtei, Ginnerbach 2, in Burbach.