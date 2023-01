Burbach-Niederdresselndorf. Im Kulturcafé Romantischer Hickengrund hält Dr. Marlies Obier am Sonntag, 12. Februar, einen Vortrag über Hildegard von Bingen. Musikalisch begleitet wird sie von Jörg Fuhrländer. Die Äbtissin Hildegard von Bingen (1098 - 1179) war die Begründerin einer neuen Heilkunst, die den ganzen Menschen sieht. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr in der Alten Schule in Niederdresselndorf. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.