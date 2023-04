Burbach. Das Kulturbüro Burbach lädt zu einem Vortrag mit Lesung über Max Liebermann (1847 - 1935) ein. Dr. Marlies Obier und Werner Stettner referieren am Sonntag, 7. Mai, um 15.30 Uhr über Liebermanns Leben, seine Bilder, seine Briefe und seine Erinnerungen. Der Vortrag findet in der Burbacher Römergalerie in der Nassauischen Straße statt, der Eintritt ist frei.