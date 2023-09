Vorverkauf für neues „Dellerlecker“-Stück gestartet

Burbach. Die Dillenburger Theatergruppe „Dellerlecker“ spielt ihre neues Stück „Zeugin der Anklage“ im Oktober in Burbach. Karten können ab sofort erworben werden. Mit „Zeugin der Anklage“ von Agatha Christie widmet sich die Theatergruppe Dellerlecker wieder einem Klassiker der Fernseh- und Theatergeschichte zu. Losgelöst von der weltberühmten Verfilmung setzt die Dillenburger Theatergruppe ihre ganz eigenen Akzente. Die Aufführungstermine sind am 13., 14., und 15. Oktober (Freitag bis Sonntag) jeweils um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf über www.heimhoftheater.de oder https://tinyurl.com/2dm8awan für 13 Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro.