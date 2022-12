Wie war das mit der "Hudewirtschaft"?

BURBACH-HOLZHAUSEN. Der Heimatverein Holzhausen hat den neuen Heimatspiegel herausgebracht worden. In der gut 45 DIN-A5-Seiten starken Ausgabe wird den Lesern das alte dörfliche Kulturgut des "Hudewesens" nahegebracht. Anlass dazu ist die jüngste dorfgeschichtliche Herbstwanderung entlang der alten Hirtenwege. Harri Hermann und Ulrich Krumm berichten von den Hirten und Viehherden im Hickengrund. Erinnerungen von Willi Keller ergänzen die Berichte. Zurückgeblickt wird auf das Dorftreffen auf der Festwiese sowie auf Kultur- Naturschutzveranstaltungen des Förderkreises "Alte Schule". Themen sind auch die Sanierung des denkmalgeschützten Holzhausener Backes und die neuen Sitzbänke an den Wanderrouten um Holzhausen. Außerdem wird der "Vogel des Jahres" vorgestellt, das stark gefährdete Braunkehlchen. Es weilt in den Holzhausener Wetterbachwiesen eine der letzten großen Populationen von ganz Nordrhein-Westfalen. Weitere Beiträge widmen sich den Aktivitäten der Dorfvereine und der Gedenkfeier am Volkstrauertag.