Zurück zu den Wurzeln des Jazz

Burbach. Exzessive Jazzpartys mit dem Publikum sind das erklärte Ziel – so kündigt das Heimhof-Theater in Burbach den Auftritt der „Sazerac Swingers“ an. Die Band tritt dort mit Emily Rault am Sonntag, 1. Oktober, auf. Die Musiker wollen den Jazz zu seinen Wurzeln zurückführen, teilt der Förderverein Heimhof-Theater mit. Die „New Orleans Jazz Party“ beginnt um 19 Uhr im Heimhof-Theater, Heimhofstr. 7 a. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro bei der Geschäftsstelle Förderverein Heimhof-Theater in der Alten Vogtei Burbach erhältlich, ebenso beim Kulturbüro in Burbach, der Buchhandlung Braun in Herdorf und bei „ProTicket“ (www.proticket.de). An der Abendkasse kostet der Eintritt 24 Euro.