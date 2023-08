23-jährige Vermisste wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Dreis-Tiefenbach. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Montagmorgen ein Waldstück bei Dreis-Tiefenbach im Kreis Siegen-Wittgenstein durchsucht. Die Beamten gingen Hinweisen zu einer vermissten, möglicherweise verletzten 23-Jährigen nach. Nun gibt es traurige Gewissheit: In Emmerich wurde am Morgen eine weibliche Leiche gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der Toten um die vermisste 23-Jährige. Wie die Staatsanwaltschaften Siegen und Kleve sowie die Polizei Hagen, Krefeld und Siegen am Montagabend mitteilten, wurde die Vermisste Opfer eines Gewaltverbrechens.