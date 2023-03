Trauer um Luise in Freudenberg: „Tonnenschwere Last“

Freudenberg. Abschied von der getöteten zwölfjährigen Luise aus Freudenberg: In der kleinen Stadt im Siegerland soll am kommenden Mittwoch eine Gedenkfeier für das Mädchen stattfinden. Aber schon am Sonntag stand ein regulärer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche ganz im Zeichen der Trauer um das Kind. „Trauer und Fassungslosigkeit liegen wie eine tonnenschwere Last auf unserer Stadt“, sagte die Bürgermeisterin von Freudenberg, Nicole Reschke. „Wir sind in unserem Schmerz vereint mit den Angehörigen von Luise.“