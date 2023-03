Fall Luise: Bleiben Fragen zu Motiv und Tat für immer offen?

Zudem sind Polizei und Staatsanwaltschaft gegen Falschmeldungen zum Fall in die Offensive gegangen. „Offenkundig gibt es besonders in den sozialen Medien Spekulationen, die sich nicht mit dem aktuellen Stand der Ermittlungen decken“, hieß es in einer Mitteilung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Social-Media-Kanäle der beiden Tatverdächtigen geschlossen. In sozialen Netzwerken hatte es auf den Profilen teils anonymer Nutzer zahlreiche Spekulationen und auch Drohungen und Hass gegen die Tatverdächtigen gegeben. Laut Polizei wird geprüft, ob strafrechtlich Relevantes gepostet wird.